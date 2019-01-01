رئيس الوداد: نعلم أننا معرضون الضرب في تونس وسلامة الجماهير أهم شيء
بلال محمد فيسبوك تويتر
أكد سعيد الناصري، رئيس مجلس إدارة نادي الوداد، أن سلامة جماهيره هي الأهم بالنسبة له في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.
ويحل الوداد ضيفاً، على الترجي التونسي يوم الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على الملعب الأوليمبي في رادس.
وقال الناصري في تصريحات إعلامية: "تواصلنا مع وزارة الخارجية، للتنسيق مع السفير المغربي في تونس، لأن أهم شيء لدينا هو سلامة الجماهير".
وتابع: "لا نريد المباراة دون سلامة الجميع، نعلم أننا معرضون للإهانة والضرب وجميع الوسائل، ولكن نريد ضمانات من الاتحاد الأفريقي بسلامة الجميع".
#دوري_أبطال_إفريقيا #سعيد_الناصري رئيس #الوداد_الرياضي " سلامة الجماهير تهمنا بالدرجة الأولى خلال لقاء الإياب بتونس “#الترجي_الوداد @WACofficiel pic.twitter.com/rtOeMs1UJv— Arryadia TV officiel (@arryadiatv) May 27, 2019
وكانت مباراة الذهاب انتهت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مساء الجمعة الماضي، في المغرب، في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.