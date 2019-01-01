رئيس الوداد: نعلم أننا معرضون الضرب في تونس وسلامة الجماهير أهم شيء

رئيس مجلس إدارة الوداد يطلب من الاتحاد الأفريقي ضمانات بشأن سلامة الجميع

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سعيد الناصري، رئيس مجلس إدارة نادي الوداد، أن سلامة جماهيره هي الأهم بالنسبة له في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

ويحل الوداد ضيفاً، على الترجي التونسي يوم الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على الملعب الأوليمبي في رادس.

وقال الناصري في تصريحات إعلامية: "تواصلنا مع وزارة الخارجية، للتنسيق مع السفير المغربي في تونس، لأن أهم شيء لدينا هو سلامة الجماهير".

وتابع: "لا نريد المباراة دون سلامة الجميع، نعلم أننا معرضون للإهانة والضرب وجميع الوسائل، ولكن نريد ضمانات من الاتحاد الأفريقي بسلامة الجميع".

وكانت مباراة الذهاب انتهت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مساء الجمعة الماضي، في المغرب، في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.