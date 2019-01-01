رئيس الوحدة السعودي: أنهينا اتفاقنا مع بن شرقي وخطوة واحدة تتهدد الصفقة

هل يعود أشرف بن شرقي للدوري السعودي من بوابة الوحدة؟

أعلن حاتم الخيمي؛ رئيس نادي الوحدة السعودي، عن توصله لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي؛ مهاجم الهلال السعودي المعار إلى لانس الفرنسي، على الانضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري إلا أن هناك بعض العراقيل التي تواجهه.

وحظي المغربي باهتمام من الزمالك إلا أن الأخير فشل في إتمام الصفقة مما تسبب في أزمة بيت رئيس القلعة البيضاء ونجله أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالنادي.

الخيمي قال، خلال تصريحاته لبرنامج "9090" الإذاعي: "أتممنا الاتفاق مع بن شرقي منذ أيام بالفعل، لكننا خاطبنا الاتحاد الدولي لأن اللوائح والقوانين لا تسمح للاعب واحد أن يلعب لثلاثة أندية في موسم واحد".

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وأضاف: " اللاعب شارك مع لانس، وقبلها خاض مع الهلال كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد، لذلك خاطبنا فيفا للاستفسار عن كأس السوبر، هل يُحتسب ضمن الموسم الجاري أم السابق أم أنه بطولة منفصلة.

واختتم حديثه قائلًا: "ننتظر رد الاتحاد الدولي خلال ساعات من الآن، وإذا أقر باحتساب السوبر ضمن الموسم الجاري لن تتم الصفقة".