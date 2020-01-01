رئيس الهلال: سنقوم بإجراء إحلال بالفريق وهذا موقفنا من تجديد الفرج

فهد بن نافل يتحدث عن كل ما يخص نادي الهلال.

وجه فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، التهنئة إلى جماهير ناديه، بعد التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة التاسعة في تاريخ الزعيم، مشيرًا إلى أن هذا جاء بروح الجماعة والعائلة الواحدة.

الهلال توج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

ابن نافل قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "منذ أن تولينا مهمة رئاسة الهلال، أكدنا على العمل الجماعي وروح الفريق، وأن يتم تطبيق النظام على الجميع تحت أي ظرف وبدون أي اعتبارات".

المزيد من الفرق

رئيس الهلال تابع: "سياسة الإحلال في فريق نادي الهلال سيتم تنفيذها على مدة الأعوام الثلاثة القادمة، مع التأكيد بأن العناصر الشابة ستجد فرصة للمشاركة بشكل أساسي".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأوضح: "هدفنًا دائمًا هو أن نضم اللاعب الذي يمتلك الكفاءة العالية، والذي يليق بمكانة واسم نادي الهلال، وليس من المعقول أن نتعاقد مع 7 لاعبين أجانب ليتم وضعهم على مقاعد البدلاء".

وتحدث رئيس الهلال عن تجديد عقد سلمان الفرج قائد الفريق، حيث لم يقل سوى جملة واحدة وهي: "إن شاء الله خير"، وتحول فهد بن نافل للحديث عن الفرنسي بافيتمبي جوميس، حيث قال: "هذا المهاجم من نوعية اللاعبين الذين يقدمون للفريق الكثير، ولا يتوانى في بذل طاقته من أجل الفريق، ونعتبره سفير الهلال".

حدث نادر وعقدة النصر التاريخية .. ماذا الذي أسفر عن تتويج الهلال بكأس الملك؟

واختتم فهد بن نافل تصريحاته متحدثًا عن حبيب الوطيان، حيث قال: "هذا دليل على حسن الاختيار، حبيب نجم كبير ويستحق المشاركة مع الفريق والمنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة".

الهلال نجح في تحقيق البطولة الثالثة له خلال 370 يومًا، ليكون أول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز عبر التاريخ.