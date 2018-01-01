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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رئيس الهلال السعودي يهاجم شركة صلة بسبب تذاكر الجماهير

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محمد بن فيصل يؤكد أنه خاطب الشركة أكثر من مرة إلا أن المشكلة لم تُحل

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

انتقد محمد بن فيصل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، شركة صلة الرياضية؛ الراعي الرسمي للنادي، بسبب طريقتها في التعامل مع جمهور الزعيم.

ويستعد الهلال لخوض الكلاسيكو بعد غدٍ الجمعة أمام الأهلي، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ14 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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بن فيصل أعرب عن استيائه من معاناة جمهور الزعيم في الحصول على تذاكر المباريات، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإخوان في شركة صلة، إلى متى ومعاناة الجماهير الهلالية مستمرة في شراء التذاكر؟".

وأضاف: "سبق وتم إرسال خطاب وتم الرد وتقديم الوعود بحل المشكلة، وللأسف ما زال الوضع مستمراً وللأسوأ".

رئيس الزعيم اختتم: "جماهير الهلال خط أحمر".

وكان بن فيصل قد أعلن اليوم الأربعاء، تخصيص دخل حصة جماهير ناديه من مواجهة الأهلي، لصالح المشجع الأهلاوي الراحل، الذي وافته المنية بالمدرجات، عقب مواجهة الراقي أمام الشباب، بالجولة الـ13.

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يذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، متفوقًا بثماني نقاط على الأهلي، صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

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