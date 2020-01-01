رئيس الهلال السابق: خمس دول تتحكم في الاتحاد الآسيوي والسعودية يجب أن تساندنا

تصريحات قوية من بن سعد

شن الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال السابق، هجوماً قوياً بحق الاتحاد الآسيوي بعد أحداث لقاء النادي السعودي مع شباب أهلي دبي واستبعاده من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وتم اعتبار نتائج الهلال لاغية في المسابقة واستبعاده بعد تعذر خوضه المباراة مساء الأربعاء بسبب جاهزية فقط 13 لاعباً بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفه.

وقال بن سعد مع برنامج "كورة" على "الخليجية": "هناك خمس دول تتحكم بالاتحاد الآسيوي، ثلاثة منها في شرق آسيا واثنين في الغرب".

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وأضاف: "في حال صعّد الهلال شكواه إلى الجهات العليا، فيجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يسانده بقوة، والأمر نفسه ينطبق على كل الأندية السعودية، فالهلال تعرض للظلم".

وواصل الرئيس الأسبق: ""الاتحاد الآسيوي رفض سابقاً أن يلعب الهلال مباراة بعينها على أرض محايدة بسبب مشاكل سياسية، والجميع يعلم ما يحدث لمُمثلي السعودية في إيران من تجاوزات واستفزازات، ولم يفعل الاتحاد القاري أي شيء حيال ذلك".

واستمر: "رئيس الاتحاد الآسيوي يتحمل ما حدث للهلال، وهو رئيس صوري أو شرفي فقط ولا يستطيع اتخاذ قرارات، والدلائل كثيرة على ذلك".

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وتابع: "الاتحاد الآسيوي أجّل دور الـ16 لمدة شهرين بسبب مشاركة منتخبي قطر واليابان في بطولة كوبا أمريكا بدعوة، وفي حالة الهلال بسبب فيروس كورونا رفض مطالب النادي بالتأجيل لمدة أيام، رغم ظروفه الاستثنائية".

وختم: "الدليل على ارتباك الاتحاد الآسيوي ما حدث قبل دقيقة من مباراة شباب أهلي دبي، حيث أُعلنت خسارة الهلال وإلغاء نتائجه، وهذا يبدو مُريبا تجاه الكرة السعودية، كمنتخبات وأندية منذ زمن بعيد".

وختم: "لا أعتقد أن توقع عقوبات إضافية بحق الهلال، وإذا حدث ذلك فهذه كارثة كبرى، وفي النهاية على جمهور الهلال أن يفخر بما فعله فريقه، من جميع النواحي لتجاوز هذه الأزمة، خرج بشرف، متصدراً لمجموعته، وإذا لم تحدث تلك الإصابات فكنا قادرين على بلوغ أبعد نقطة في دوري الأبطال".

ولم يوضح الاتحاد الآسيوي بعد إذا ما كان سيتم توقيع عقوبات إضافية على النادي السعودي الذي بحسب مصادر جول وصلت الإصابات في صفوفه بكورونا إلى قرابة 30 حالة، ما بين لاعبين وإداريين.