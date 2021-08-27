رئيس النصر يثير الجدل بشأن مستقبل مينيزيس .. وموقف أنسيلمو

رئيس النصر يثير الجدل بتعليق غير مطمئن

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على كل ما تردد حول رغبة إدارة العالمي، بإقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للفريق الأصفر.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن إدارة النصر اتخذت قرارًا بإقالة مينيزيس من تدريب النصر، بالرغم من تحقيق الفوز على التعاون أمس الخميس.

ما هي حقيقة رغبة النصر في إقالة مينيزيس؟

وخلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، علق آل معمر على مستقبل مينيزيس، حيث أثار الجدل بتصريح غير حاسم بشأن مستقبل المدرب البرازيلي.

وقال مسلي آل معمر: "حتى هذه اللحظة مينيزيس هو مدربنا"، في إشارة إلى أن الأمور قد تتغير في المستقبل القريب.

ما هو موقف النصر من التعاقد مع أنسيلمو؟

وتحدث رئيس نادي النصر عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب وسط الوحدة، حيث أكد على أنه لا يملك أي معلومة عن اللاعب.

وشدد آل معمر على أن النصر ليس له علاقة بما يثار حوله في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "لا أمتلك أي معلومة عن أنسيلموا، وما يثار في الإعلام ليس لنا علاقة به".

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إلى أين سينتقل البرازيلي أنسيلمو؟

وأكدت تقارير صحفية، على أن اللاعب البرازيلي في طريقه للانتقال إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن كان قريبًا من الأهلي.

وأثيرت خلال الفترة الماضية بعض الأنباء، عن تفاوض نادي النصر والأهلي والاتحاد مع لاعب وسط نادي الوحدة، ولكن يبدو أن الاتحاد هو الأقرب لنيل خدمات اللاعب.

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