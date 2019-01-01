رئيس النجوم يكشف حقيقة اقتراب بيع النادي لسالم الشامسي

حقيقة بيع النجوم لنائب رئيس بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة ما تردد حول شراء سالم الشامسي نائب رئيس نادي بيراميدز، لفريقه خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وكان الشامسي قد تولى منصب رئيس ومالك بيراميدز قبل أن يتراجع تركي آل شيخ في قراره ويعود مرة أخرى لرئاسة بيراميدز أمس السبت.

وقال الطويلة في تصريحات صحفية، إن ما تردد حول بيع نادي النجوم لسالم الشامسي، ليس لها صحة وليس هناك نية لحدوث هذا.

وأضاف: "مبدأ البيع لم يكن مطروحًا بالنسبة لي، ولكن في مجال الاستثماء كل الأمور واردة ومن واجبي دراسة العروض المقدمة مع شركائي".

واختتم: "لا توجد مفاوضات مع الشامسي مباشرة في الوقت الحالي، ولكن هناك مفاوضات مع عدة مستثمرين بالفعل للحصول على ملكية نادي النجوم".

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وانتشرت تقارير مؤخرًا حول المفاوضات لشراء النجوم من بعض المستثمرين بعد نجاح تجربة بيراميدز الأخيرة بملكية تركي آل الشيخ.