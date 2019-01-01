رئيس المصري البورسعيدي: سننسحب من الدوري في هذه الحالة

الفريق البورسعيدي يعاني من عديد الأزمات خلال الموسم الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هدد سمير حلبية؛ رئيس نادي المصري البورسعيدي، بالانسحاب من الدوري الممتاز حال قرر اتحاد الكرة خوض الفريق مبارياته على استاد القناة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، على استضافة استاد الإسماعيلية لمباريات فريقه.

وكانت الحياة قد عادت لاستاد بورسعيد مرة أخرى العام الماضي، بعد واقعة مذبحة بورسعيد، لكن في المباريات الأفريقية فقط، بينما يرفض اتحاد الكرة السماح له بإقامة المباريات المحلية عليه.

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حلبية قال، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "اتفقت مع مسؤولي الإسماعيلي على استضافة استاد الإسماعيلية لمباريات المصري المقبلة بالدوري نظير 70 ألف جنيه في المباراة الواحدة، وأخبرت وزير الرياضة ووافق بدوره على هذا الاتفاق".

وأضاف: "لا صحة لما يتردد عن خوض المصري مبارياته على استاد القناة، وحتى إذا وافق اتحاد الكرة سنرفض تمامًا وسننسحب من الدوري، لأنه ملعب سيء للغاية ويؤدي لإصابات للاعبين".

وبسؤاله عن حرمانه النادي من إبرام صفقات جديدة بسبب معاناته من أزمة مالية، أوضح: "هذه المشكلة تعرضنا لها لأننا كنا نخوض مبارياتنا على استاد برج العرب بالإسكندرية، وهو ما كان يكلف خزينة المصري من 300 إلى 450 ألف جنيه، وفي الأساس موارد النادي ضعيفة، لكننا نحاول حل الأزمة بشكل عاجل".

يذكر أن المصري يعاني من تراجع كبير في نتائجه منذ رحيل حسام حسن؛ المدير الفني الحالي لبيراميدز، عنه، ويحتل حاليًا المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.