رئيس الليجا يهاجم المحكمة الرياضية بسبب قرار مانشستر سيتي

القرار لم يعجب تيباس

شن رئيس الليجا الإسبانية خافيير تيباس هجوماً على المحكمة الرياضية في أعقاب قرارها بإلغاء عقوبة استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات الأوروبية.

وقبلت المحكمة استئناف سيتي على منعه من المشاركة أوروبياً لعامين، وخفضت العقوبة إلى غرامة مالية بقيمة 10 مليون يورو فقط هذا الصباح.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "يجب أن نقيم إذا كانت المحكمة هي المكان الصحيح للجوء إليه مستقبلاً في مثل تلك القرارات".

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وأكمل: "سويسرا دولة صاحبة تاريخ كبير فيما يخص التحكيم، ولكن المحكمة الرياضية لا ترقى لهذا المستوى للأسف".

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تيباس كان من أشد المناصرين لعقوبة سيتي ولقواعد اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وأبدى إعجابه بها في تصريحات سابقة في فبراير.

قرار المحكمة الرياضية بإلغاء عقوبة النادي الإنجليزي يعد ضربة قوية للاتحاد الأوروبي وخططه من أجل وضع قيود مادية على ميزانيات الأندية في أوروبا.

وأنشأ الاتحاد الأوروبي قوانين اللعب النظيف من أجل جعل الأندية تعتمد فقط على أرباحها، وليس أموال ملاكها، من أجل تطبيق المساواة بين الجميع.