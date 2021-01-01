رئيس اللجنة يكشف رفض طلب من النصر بشأن شهادة الكفاءة المالية

النصر والاتحاد على رأس الأندية الممنوعة من القيد في الشتوية

كشف عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، بعد إعلان موقف أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن طلب نادي النصر بشأن شهادة الكفاءة المالية.

وأعلنت اللجنة حرمان 5 أندية من التسجيل في الشتوية بسبب عدم استيفاء شروط شهادة الكفاءة المالية، على رأسهم الاتحاد والنصر.

وقال كبوها في تصريحات صحفية عقب الإعلان الرسمي عن الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية: "نادي النصر تقدم بطلب بتأجيل موعد استيفاء الشروط ولكن تم رفضه".

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وأضاف رئيس اللجنة: "اللجنة غير مختصة بإصدار أيي عقوبات على الأندية والتي فشلت في تنفيذ شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية".

وتابع كبوها: "اللجنة بدأت عملها فوز اتخاذ القرار الوزاري بتشكيلها، واجتمعت مع جميع الأندية من أجل الكشف لهم عن كل الجوانب في شهادة الكفاءة المالية واستيفاء الشروط".

وتم حرمان كلًا من الاتحاد والنصر والوحدة والاتفاق والباطن، بينما حصل على الشهادة كلًا من الهلال والأهلي والشباب وضمك والفتح والعين والفيصلي والقادسية والتعاون وأبها والرائد.