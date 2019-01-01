رئيس القيم بالاتحاد المصري يخرج عن صمته ويرد على مرتضى منصور

محمد عبده صالح يوضح حقيقة اتهامات مرتضى منصور رئيس الزمالك له

فيسبوك تويتر محمد عماد

خرج محمد عبده صالح رئيس لجنة القيم باتحاد كرة القدم المصري عن صمته ورد على اتهامات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور له، والتي كان قد قال فيها بأنه كان يعمل بالشؤون القانونية بالنادي الأهلي، وأنه كان يتمتع بعلاقات قوية مع المسؤولين بالنادي الأهلي.

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وكانت لجنة القيم باتحاد كرة القدم المصري قد اتخذت قرارًا بمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على شكوى النادي الأهلي ضد سلوكه وتصرفاته وهجومه المتواصل على إدارة القلعة الحمراء.

عن هذا الأمر قال صالح: "لا أرتبط بأي علاقة عمل مع الأهلي كما يدعي رئيس الزمالك، ولن أنجرف للرد عليها، لقد اتخذت العقوبة الإدارية المناسبة وأمام الزمالك عشرة أيام للاستئناف ضدها".

كما أكد صالح على أن عقوبة إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك ستبدأ بعد أن تنتهي فترة الإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقي، والمقرر لها عامٍ كامل، ثم تبدأ فترة إيقافه المحلية بعد ذلك.