رئيس العين : بيراميدز لم يطلب الشحات واللاعب قدم تضحيات كبيرة لأجل الأهلي

المدير الفني للعين مستمر حتى نهاية عقده، والإعلان عن التجديد مع المدرب واللاعبين الذين دخلوا فترة الستة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي عن العديد من الأمور التي تخص النادي خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد موقف المدير الفني ورحيل اللاعب حسين الشحات.

الهاجري كشف حقيقة رحيل الكرواتي زوران ماميتش وغرد عبر "تويتر" : المدير الفني للعين مستمر حتى نهاية عقده، والإعلان عن التجديد مع المدرب واللاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر سيتم قبل بداية الدور الثاني.

وأضاف رئيس العين : "ما يتم تداوله حول مصير مدرب العين أمر طبيعي وما ذكره زوران كذلك طبيعي فنحن نتطلع للاستمرار في تحقيق الإنجازات اتساقاً مع رؤية هذا الكيان". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأنهى حديثه عن زوران قائلاً : "زوران ولاعبي العين فرضوا نجوميتهم بما قدموه وحصلوا على احترام وتقدير الجميع ومن الطبيعي جداً أن يسيطروا على المشهد خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وعن صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات للنادي الأهلي قال : "نهنئ الأهلي المصري والنجم "الدولي" حسين الشحات على الصفقة وكل الأمنيات الصادقة للاعب وناديه الجديد بالتوفيق والنجاح ولتحقيق الطموحات الكبيرة وإسعاد جماهير الأهلي الوفية".

نعشق النجاح والتميز والإنجازات.لا نخشى مواجهة المفاجآت وجاهزون لكل التحديات ولا مكان للعاطفة في اتخاذ قراراتنا الإدارية لأننا نعمل وفقاً لرؤية واضحة وبمهنية واحترافية وشفافية عالية مع الجميع تستند على أفضل المعايير"الدولية"في المجال الرياضي بمختلف الصعد الفنية والإدارية والمالية. — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) January 9, 2019

المكاسب التي حققها نادي العين من الصفقة قال عنها الهاجري : "المكاسب التي حققتها صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات لم تقتصر على عائدات مالية للنادي الذي يعتمد سياسة التوازن مع الرؤية الفنية للمدرب والذي أكد أن الخيارات المتاحة ليست بأقل ان لم تكن أفضل. واتساقاً مع ذلك فعلنا مبدأ الاستثمار الرياضي لأنه لا سقف لطموحات "الزعيم" في كل موسم".

وحول حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز لضم الشحات قال : "لم يتلق العين أي عرض من معالي المستشار تركي آل الشيخ ولا من أي مسؤول في نادي الاهرام لضم حسين الشحات ومن يروج لمثل تلك الشائعات يعمل بأجندة مرفوضة تستند على الاصطياد في الماء العكر لتشويه سمعة الرياضة والإساءة للعلاقات الطيبة التي ظلت تربطنا جميعاً كأشقاء".

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وعن اللاعب حسين الشحات قال : "جسد اللاعب حسين الشحات أروع معاني العشق والانتماء خلال مرحلة المفاوضات مع الأهلي المصري عندما سطر واحدة من أجمل القصص المرتبطة بدروس الوفاء من خلال الرغبة والتضحية خصوصاً عندما أكد أن المال ليس من أولوياته بقدر التوصل للاتفاق الذي يرضي جميع الأطراف".