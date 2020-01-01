رئيس الشباب يطالب لاعبي فريقه بنقاط مباراة النصر

خالد بلطان حرص على الاجتماع بلاعبي فريق الشباب قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض.

عقد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، اجتماعًا بلاعبي فريقه، قبل مواجهة النصر، المقرر لها غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب سيواجه النصر، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وطلب البلطان لاعبي الشباب، تقديم مستوى مميز أمام النصر، ونسيان الخسارة أمام الفيصلي، وحصد نقاط المباراة المقبلة كاملة.

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الليث الأبيض خسر من نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل، خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري.

مدرب الشباب: لا نخشى الضغوط وهدفنا الفوز على النصر

رئيس الشباب طلب من لاعبي الفريق التركيز وحصد النقاط، خاصة وأن الفريق لم يعرف طعم الفوز على النصر منذ حوالي 4 أعوام.

الشباب يحتل المركز الثامن في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، بينما يحتل النصر الوصافة برصيد 35 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ41 نقطة.