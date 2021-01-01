رئيس الشباب: فاوضنا دييجو كوستا من أجل ضمه .. ورحيل بلعمري مكسب لنا

خالد البلطان يتحدث عن سبب عدم التجديد لعبد الله الحمدان

كشف خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، عن دخوله في مفاوضات مع الإسباني دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كوستا فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، ليصبح لاعبًا حرًا، ومن الممكن أن يتعاقد مع أي فريق في صفقة انتقال حر، وهو ما دفع الشباب للتفاوض معه.

البلطان قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الشباب: "دخلت في مفاوضات مع دييجو كوستا للتعاقد معه بشكل شخصي، ولكنه رفض العرض، وطلبت من الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الفريق بالتدخل لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق".

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رئيس الشباب تابع: "أرى أن رحيل الجزائري جمال بلعمري من صفوف الشباب مكسب كبير للنادي، لأن أصبح هناك هدوء داخل غرفة خلع الملابس، وأيضًا أصبح هناك استقرار داخل الفريق مما ظهر ذلك على مستوى ونتائج الفريق".

خالد البلطان تابع: "لن يستطيع جمال بلعمري اللعب مع النادي الأهلي إلا بموافقة نادي الشباب، وعلى الأهلي دفع مبلغًا كبيرًا للشباب، حال رغبته في التعاقد مع اللاعب".

وواصل: "سيتم الاستغناء عن ماخيتي ديوب مهاجم الفريق خلال اليومين القادمين، بسبب عدم القناعة لما يقدمه اللاعب خلال الفترة الحالية".

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وعن التجديد مع عبد الله الحمدان قال: "اللاعب رفض كل العروض التي قدمناها له من أجل تجديد عقده، حيث طلب أكثر من 5 ملايين ريال في الموسم الواحد".

واختتم خالد البلطان تصريحات موجهًا رسالة إلى جماهير الشباب قائلًا: "أريد من الجميع دعم الفريق وسنتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز والفريق سيسير على الطريق الصحيح خلال الفترة القادمة".