رئيس السد يلمح لعودة تشافي إلى برشلونة

تعرف على تصريحات تركي العلي حول إمكانية تدريب تشافي للسد

ألمح تركي العلي، رئيس نادي السد القطري، إلى اقتراب تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، من العودة إلى صفوف برشلونة مدربًا إلا أنّه نفى إمكانية حدوث ذلك في الفترة الحالية.

التقارير الصحفية تؤكد اجتماع إدارة برشلونة مع تشافي هيرنانديز في قطر لخلافة إرنستو فالفيردي بنهاية الموسم الجاري.

وقال العلي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي السد: "مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعه لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد ان يعود إليه في المستقبل ولكن حتى هذا اليوم تشافي مدرباً لنادي السد".

وتابع: ": تشافي يركز هو وفريقه على مباراة الغد أمام الريان ونعلم أن نادي بحجم واحترافية برشلونة سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".

وكان جويليرمو أمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، قد أكد استمرار فالفيردي في منصبه وعدم الرحيل عقب الهزيمة في السوبر.

المدرب صاحب الـ55 عامًا أكد أنّه لا يشعر بالقلق على منصبه ويتفهم الأخبار المنتشرة حول إمكانية الإقالة.

وحتى ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، أعلن دعمه لفالفيردي وأنّ التفكير الآن منصب على المباريات المقبلة في الدوري الإسباني.