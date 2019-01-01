رئيس الزمالك ينفي انتقال طارق حامد للدوري السعودي

مرتضى منصور ينهي الجدل

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

وضع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، حدًا للشائعات المتداولة في آخر ساعات السبت، عن انتقال الدولي المصري طارق حامد لنادي اتحاد جدة السعودي بأثر فوري من توقيعه على عقد انتقاله للتحفة المعامرية "الجوهرة المشعة".

وفجرت صحيفة "عكاز" الشهيرة في المدينة الساحلية السعودية، مفاجأة مدوية، عن موافقة البيت الأبيض على ذهاب لاعب وسط سموحة السابق إلى عميد أندية المملكة، مقابل رسوم خيالية، تقدر بنحو 4 مليون دولار، لمدة عام واحد فقط على سبيل الإعارة.

وتضاربت الأنباء حول صحة المعلومة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما بين تقارير تؤكد صحة الخبر، وأخرى من داخل النادي تنسف صحته، إلى أن تكفل رئيس النادي بشخصه بحق الرد على كل ما تردد.

وقال البرلماني المصري في تصريحات نقلتها على لسانه صحيفة "العين الرياضية". "طارق حامد لاعب كبير ومحترم، الزمالك لم يصله أي عرض من اتحاد جدة أو أي فريق آخر بخصوصه، لن أفرط في اللاعب بأي مبلغ لأنه مقاتل ومن اللاعبين الكبار في الفريق".

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ويعتبر صاحب الـ30 عامًا من الركائز الأساسية في بطل "الكونفدرالية"، منذ انتقاله من ناديه السكندري السابق في صيف 2013 في صفقة كلفت النادي حوالي 7 مليون بالعملة المحلية، ومنذ ذلك الحين، لم يخسر مكانه في التشكيلة الأساسية، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح من أهم اللاعبين في صفوف منتخب بلاده.

وحقق حامد العديد من الألقاب مع نادي الزمالك، أهمها وأبرزها على الإطلاق لقب الدوري الممتاز في موسمه الأول، والكونفدارلية، بجانب كأس مصر 4 مرات، آخرهم العام الماضي بالفوز على ناديه السابق بركلات الجزاء الترجيحية.