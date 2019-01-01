رئيس الزمالك يسعى لإنهاء أزمته من اللجنة الأولمبية

هل ينهي رئيس الزمالك أزمته مع اللجنة الأولمبية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عقد رئيس نادي الزمالك، جلسة مع هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، في مقر القلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية، لبحث أزمة الجمعية العمومية التي أقيمت في أغسطس 2018.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري، قد رفضت اعتمادها بسبب مخالفة شروط الإعلان وإقامتها، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة مع رئيس نادي الزمالك.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجلسة شهدت تراجعًا في موقف رئيس الزمالك، بعد الخلاف الحاد مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والهجوم بشكل مستمر على مجلس إدارتها.

اتحاد الكرة يقرر تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية القادمة بناءً على طلب الزمالك ✔️ pic.twitter.com/2ivRp9RyN5 — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

وأبدى رئيس الزماك خلال الجلسة مع هشام نصر، استعداده لإنهاء الصراع مع اللجنة الأولمبية، والتوصل لحلول، مقابل اعتماد الجمعية العمومية التي أقيمت أغسطس الماضي.

رئيس الزمالك أجرى اتصالات هاتفية مع ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وأيضًا يحيى دعبس نائب رئيس اتحاد الهوكي.

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جاءت رغبة رئيس نادي الزمالك، بسبب التجهيز للجمعية العمومية لعام 2019، وذلك بعد تواصله مع بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، في خطوة جديدة له.