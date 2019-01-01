رئيس الزمالك يحضر مفاجأة للاعبي الفريق حال الفوز على زيسكو

الزمالك يواجه زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

عقد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الختامي في زامبيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات إفريقيًا، بعد تحقيق الفوز في لقاء الجولة الثانية على بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

وجلس زادة مع اللاعبين بعد أداء صلاة الجمعة، اليوم في زامبيا، حيث حرص على مؤازرتهم قبل المواجهة الهامة المقرر لها غدًا.

وأكد زادة للاعبين أن مرتضى منصور رئيس الزمالك يحضر لمفاجأة لهم في حال تحقيق الفوز على زيسكو في لقاء الغد.

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وكان الزمالك قد تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام مازيمبي في الكونغو، ولهذا الأبيض يحل في الوصافة في المجموعة الأولى بـ3 نقاط.

ويسعى الأبيض للاستفاقة بشكل عام حيث يواجه نتائج سلبية محليًا بالهزيمة أمام طلائع الجيش وتعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي.