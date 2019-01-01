رئيس الزمالك معلنًا تضامنه مع آل الشيخ: لن نلعب أي مباراة حتى ينهي الأهلي مؤجلاته

بيراميدز هدد باللجوء للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي بسبب الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن رئيس نادي الزمالك امتناع فريقه عن خوض أي من مباريات الدوري المصري الممتاز بعد خوض مواجهة النجوم المقبلة، في موقف تضامني مع تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز.

وكان بيراميدز قد أصدر بيانًا بالأمس يهدد به باللجوء إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لشكوى الاتحاد المصري، لعدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص، من ناحية عدم خوض الأهلي مبارياته المؤجلة من الدور الأول بعد في الوقت الذي يلعب به حاليًا مباريات الدور الثاني. (طالع التفاصيل)

رئيس الزمالك قال، خلال فيديو نشره الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "أريد أن أسأل اتحاد الكرة عن عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات، ماذا تريد من نادي الزمالك؟، هل لم تر اعتراض رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي، على الحكم الرابع وقام بسبه؟، هل لن يتم معاقبة محمد الشناوي؛ حارس الأهلي، بعدما قام بالاعتداء على الغندور؛ حكم مواجهة الأحمر ووادي دجلة؟، لن أسكت، دوري أن أدافع عن الزمالك".

وأضاف: "أنا متضامن مع تركي آل الشيخ وبعد مواجهة الزمالك والنجوم لن نلعب أي مباراة أخرى قبل أن يلعب الأهلي كل مبارياته المؤجلة من الدور الأول بما فيها كأس مصر أمام بيراميدز وإلا فنحن نعيش في فوضى، مع احترامي للأهلي وبطولاته فأنت بهذه الطريقة تكرهوا الناس به".

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وتابع موجهًا حديثه لعامر حسين: "استقيل، لا يريد أحد بقائك، وخلال أسبوعين لا بد أن يلعب الأهلي أمام بيراميدز وكذلك أن يلعب مباراة القمة أمام الزمالك".

واختتم: "لن نلعب إلا بعد أن ينتهي الأهلي مؤجلاته، أم أن اتحاد الكرة ينتظر أن ينتهي موسم التعاقدات؟ أم أنه سيكون هناك تعاقدات أخرى في مارس؟، الأهلي في يناير تعاقد مع فريق كامل وفي الأخير جميعهم أصيبوا".

يذكر أن الفارس الأبيض يواجه النجوم في التاسع من فبراير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

فيما حددت لجنة المسابقات من قبل يوم 30 من مارس المقبل موعدًا للقاء القمة بين الزمالك والأهلي في اللقاء المؤجل من الدور الأول.

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بينما يقام لقاء الأهلي وبيراميدز في 28 من فبراير المقبل، ضمن الجولة الـ25.

أما لقاء المارد الأحمر وبيراميدز في دور الـ16 بكأس مصر فمؤجل من يوم العاشر من أكتوبر الماضي، ولم يتحدد موعده الجديد بعد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، يليه بيراميدز بـ39 نقطة من 20 مباراة ثم الأهلي ثالثًا بـ33 نقطة من 16 مباراة.