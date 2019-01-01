رئيس الزمالك مرتضى منصور يُعلن التعاقد مع بنشرقي 3 سنوات

كما أعلن التعاقد مع 4 لاعبين من المنتخب المصري

أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عبر مداخلة تليفونية عبر برنامج الزمالك اليوم على شاشة قناة المحور، التعاقد مع المهاجم المغربي أشرف بنشرقي لمدة 3 سنوات.

وقال منصور إن بنشرقي وقع على عقود انضمامه للنادي في حضور نجليه أمير وأحمد مرتضى منصور، على أن ينضم اللاعب لصفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وحتى وقت إعلان منصور التعاقد مع اللاعب، لم يخرج أي إعلان رسمي لا من اللاعب أو من نادي الهلال السعودي -المالك لخدماته- بشأن مستقبل اللاعب الشاب.

وانضم بنشرقي (24 عامًا) لصفوف الهلال بموجب عقد يمتد 3 مواسم في يناير عام 2018، قادمًا من الوداد الرياضي المغربي.

ولم يقدم بنشرقي المستوى المأمول مع العملاق السعودي، لتتم إعارته لفريق لانس الفرنسي، الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ومع لانس في الموسم الماضي خاض بنشرقي 23 مباراة سجل فيهم 3 أهداف وصنع آخر.

وفي سياق متصل، أكد منصور أنه وقع أيضًا مع 4 لاعبين من المنتخب المصري الذي شارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، لكنه رفض الإعلان عن أسمائهم إلا عقب نهاية الموسم الحالي.