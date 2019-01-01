رئيس الزمالك للجمهور: لا أريد الاحتكاك بجروس بسببكم وحساب عسير له ولبعض اللاعبين

رئيس القلعة البيضاء يفتح النار على المدرب السويسري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هاجم رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، بعد التعادل أمام نصر حسين داي الجزائري، متهمًا إياه بمجاملة بعض اللاعبين واتخاذ قرارات فنية خاطئة.

وكان الفريق الجزائري قد اقتنص التعادل أمام الفارس الأبيض في الوقت القاتل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

الكونفدرالية | الزمالك لا يعرف التأهل السهل - فرصة للصدارة وموقف معقد

رئيس القلعة البيضاء قال، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "الزمالك خاض مباراة عالمية وكان من الممكن أن يفوز بعشرة أهداف، لكن بالرعونة والاستهتار والتغييرات الخاطئة في توقيتات خاطئة تعادل، والآن أقول للجميع أنني من حقي التدخل في قرارات الجهاز الفني، لأنه احتفظ بأيمن حفني على مقاعد البدلاء رغم أنه حصد للزمالك الثلاث نقاط في المباراة الأخيرة بالدوري، أعتقد أنه نوع من العناد".

وأضاف: "يا جمهور الزمالك جروس عنيد، وأنا لا أريد الاصطدام به من أجلكم، كل مباراة أدعو الله أن تمر على خير من أجلهم، نحن الأول على الدوري لأن الفرق المنافسة ليست جاهزة، أقول للجماهير أنني لن أحتك بجروس، لكن إخفاق في البطولة العربية ثم نفوز أمام فريق تشادي بمصر بسباعية وبعدها انهزم أمامه بثنائية، وهزمنا أمام جورماهيا برباعية، الآن وصلت لمرحلة من الانفجار، هل جروس يريد أن يضايقني؟.

"أين مدبولي ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وغيرهم؟، حميد أحداد كذلك هداف البطولة الأفريقية، هذا المدرب أنا ألحيت عليه من أجل ضم فرجاني ساسي، هل هو يريد أن يضايقنا بتغييراته الخاطئة؟، لم أعد أفهم شيئًا".

تابع: "كل ما يطلبه جروس ينفذ، مدرب حراس أجنبي أحضرناه له بناء على طلبه، ومرتباته هو وجهازه المعاون لا تتأخر، عرضت عليه ضم مدربين كبار لجهاز بدلًا من أيمن عبد العزيز وأمير عزمي، لكنه رفض، فإلى أين يريد أن يصل بالزمالك؟".

وماذا بعد؟ - تركي آل الشيخ دائمًا من يضحك أخيرًا أمام الخطيب

واختتم: "الزمالك قدم مباراة كبيرة، لكنني ألوم من يلعب بكعبه ومن يعتقد أنه صاحب الكرة ولا يريد أن يمررها لزملائه ومن انخفض مستواه ولا يريد الجلوس على دكة البدلاء، لذلك سيكون هناك حساب عسير مع هؤلاء اللاعبين الذين لن أذكر أسمائهم ومع جروس وجهازه".

يذكر أن تعادل جعل الزمالك متذيلًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، بينما يتصدر حسين داي برصيد أربع نقاط.