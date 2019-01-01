رئيس الزمالك: فيريرا ودياز ضمن ستة مدربين اتفقنا معهم ودعوة عامة للاختيار

الثلاثاء الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للفارس الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن رئيس نادي الزمالك الاستقرار على ستة مدربين أجانب لتولي المسؤولية الفنية للفريق بالموسم المقبل، موجهًا الدعوة لأبناء النادي لاختيار أحدهم.

مجلس الأبيض كان قد أقال الجهاز الفني لخالد جلال عقب خسارة القمة 118 أمام الأهلي بهدف وحيد، في ختام الدوري المصري الممتاز الموسم المنقضي، ويتولى طارق يحيى المسؤولية الفنية مؤقتًا حاليًا.

وقال رئيس الزمالك، خلال فيديو نشره الموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "أبنائي الاثنين أحمد وأمير يتواجدان خارج مصر منذ عشرة أيام، واليوم عاد أمير عقب جولة أخيرة بالأمس في البرتغال، قابلا خلال جولة في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وصربيا والبرتغال ستة مدربين أفضل من بعضهم، وكل هذه الجولات على حسابهم الشخصي لعشقهم للزمالك".

وأضاف: "آخر من قابلوه هو البرتغالي فيريرا؛ المدير الفني الأسبق للفريق، وأشكره على حسن استقباله لهم، وقد رحب بالعودة لتدريب الزمالك بداية من أكتوبر المقبل، لظروف عائلية، الجمهور يطالب به ونحن أيضًا نرغب في حضوره لحصده بطولات مع الفريق من قبل".

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رئيس القلعة البيضاء تابع: "في كل مرة عند التعاقد مع مدرب أحضر كبار الزمالك كي يشهدوا، وبعد فشله يتبرأون منه، والثلاثاء المقبل سنعقد اجتماع لمجلس الإدارة بحضور متخصصي كرة القدم في مقر النادي في تمام الحادية عشر صباحًا، والدعوة عامة لمتخصصي الكرة من محبي الزمالك كحسن شحاته وحازم إمام وأحمد حسام ميدو ورضا عبد العال وعصام مرعي وأيمن يونس وطارق يحيى وعبد الحميد بسيوني، كل أبناء النادي ما عدا فاروق جعفر، لعرض جلسات أمير وأحمد مع المدربين الست عليهم وسيرتهم الذاتية".

وأكمل: "اتفقنا مع الستة مدربين على كافة تفاصيل التعاقد، والجميع جاهز لتولي المسؤولية، من ستختاره اللجنة سيحضر إلى مصر خلال 48 ساعة".

واختتم: "الأرجنتيني رامون دياز كذلك موجود ضمن المدربين الست وليس لدينا أي مشكلة معه، لكن لو هناك أفضل منه، فبالتأكيد كفته أرجح".

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد لملاقاة ديكاداها الصومالي في 16 من الشهر الجاري، على ملعب بتروسبورت، ضمن ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.