رئيس الزمالك: على شوبير أن يستقيل والدوري المصري فوضى

مطالب رئيس القلعة البيضاء سببها الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شن رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا على أحمد شوبير؛ نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، متهمًا إياه بالانحياز إلى الأهلي.

رئيس القلعة البيضاء يحضر حاليًا اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية، لمناقشة عدد من الملفات منها جدول الدوري وتجهيزات الملاعب لكأس أفريقيا مصر 2019.

خبير تحكيمي: هدف إنبي المحتسب غير صحيح أما الملغي فسليم

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية، خلال تواجده بمقر اتحاد الكرة: "شوبير متحيز للأهلي وهو المسؤول عما شهدته مواجهة الأهلي وإنبي من جدل وأزمة، وبشكل عام هناك حالة من الفوضى في الدوري، والحكام يكيلون بـ100 مكيال".

وأضاف: "جدول الدوري كذلك فوضى، وطالما عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات، موجود فلا توجد كرة قدم في مصر.

"أنا لست منحازًا لبيراميدز، إنما أطالب بالعدالة وتكافؤ الفرص، اللذان لم يعد لهما وجود حاليًا".

مواجهة الأهلي وإنبي، التي أقيمت بالأمس، شهدت جدلًا تحكيميًا بعدما ألغى حكم المباراة هدف التعادل للفريق البترولي، بداعي التسلل، وقبلها قام بطرد أحمد رفعت؛ لاعب إنبي، وبحسب اللاعب لم يحدث أي تطاول منه على الحكم.

وأعلن عبد الناصر محمد؛ مدير الكرة بإنبي، أن ناديه سيتقدم بشكوى ضد محمد الصباحي؛ حكم المباراة، بجانب المطالبة بإعادة اللقاء. (طالع التفاصيل)