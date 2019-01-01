رئيس الزمالك: جروس أهان النادي وحررت محضرًا ضده

رئيس القلعة البيضاء: لا فضل لجروس في بطولتي السوبر المصري السعودي أو الكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هاجم رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني السابق للفريق، مؤكدًا أنه لن يمنحه مستحقاته المادية إلا بعد عامين، ومقللًا من دوره مع الفريق.

السويسري رحل عن تدريب الفريق بقرار من مجلس الإدارة عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "أقسم بالله العظيم أن جروس لا فضل له في أي بطولة سواء السوبر المصري السعودي أو الكونفدرالية، ولولا كهربا وطارق حامد وإصرارهم على الحكم للرجوع لتقنية الفيديو للحصول على ضربة جزاء وفي الأخير حصلنا على اللقب الأفريقي بركلات الحظ، وفي السوبر السعودي فزنا 2-1، إذا كانت المباراة امتدت خمس دقائق أخرى لخسرنا، بالإضافة إلى أنه قال لأيمن حفني ومدبولي وعنتر طوال وجودي لن تلمسوا الكرة، ما هذا الغل؟".

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"قولوا لي ميزة واحدة في جروس، أننا تعادلات مع بيتروجيت وهزيمتنا أمام النجوم وتعادلنا مع الإنتاج لنحيي له أمل البقاء في الدوري الممتاز، قبل مباراة النجم الساحلي طرد لاعب من المعسكر لأنه نظر له نظرة لم تعجبه في الوقت الذي كان يلاعب به كهربا رغم مساوئه".

وأضاف: "لن يحصل جروس على حقوقه المالية إلا بعد عامين، وأنا قمت بعمل محضر إثبات حالة له، أحضرت وكيله وتم تصوير فيديو بأننا طلبنا حضور المدرب للحصول على مستحقاته ولم يحضر، هو يهين الزمالك، ولولا أن تركي آل الشيخ هو من يدفع مستحقاته لما منحته خمس جنيهات".

يذكر أن مجلس الزمالك قام بتعيين خالد جلال مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، لتولي المسؤولية في الأربع مباريات المتبقية له بالموسم.

ويُنتظر أن يلاقي الأبيض مساء اليوم الإثنين، حرس الحدود، على استاد المكس، ضمن الجولة الـ30.

الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة من 30 مباراة بفارق سبع نقاط عن الصدارة التي يحتلها الأهلي بـ74 نقطة من 32 مباراة.