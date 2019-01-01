رئيس الزمالك: تفوقنا على الأهلي والخطيب ينتظر تعثرنا أمام الإنتاج الحربي

هل يتراجع الخطيب عن قرار الانسحاب من الدوري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رئيس نادي الزمالك، على أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلسه بالكامل، في انتظار نتيجة مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي، لحسم مسألة الانسحاب من الدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك قال خلال جلسته مع اللاعبين: "إدارة الأهلي تنتظر نتيجة مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، من أجل حسم مسألة انسحابه من الدوري يوم السبت المقبل".

وواصل: "لو حققنا الفوز على الإنتاج الحربي، الخطيب سيقرر الانسحاب من الدوري، وإذا تعادلنا أو خسرنا سيرجع عن قراره".

وأشار رئيس الزمالك إلى أن مباراة الإنتاج الحربي صعبة لأنها ستحدد بطل الدوري، وعلينا خوضها مثل نهائي الكونفدرالية وتحقيق الفوز.

💢شريف إكرامي يعاني من رشح في الركبة أبعده عن مران الأهلي أمس الأربعاء، وخاض تدريبات بدنية خفيفة على هامش المران الجماعي، وسيخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الخميس. pic.twitter.com/3VP6buGPIA — جول مصر (@goaleg) May 30, 2019

وتابع: "لو حققنا الفوز عى الإنتاج الحربي، ستبقى لنا مباراتين أمام الجونة ثم حرس الحدود، ونريد أن نحقق الفوز قبل توقف الدوري".

وأردف: "تفوقنا على الأهلي خلال الست سنوات الماضية، وحصلنا على الجميع من البطولات على حسابه".

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واختتم رئيس الزمالك تصريحاته موجهًا رسالة إلى نجله أمير مرتضى: "لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ، لأنك ابن ناس، فهما أصبحا الآن أعدائي".

الزمالك سيواجه الإنتاج الحربي مساء يوم الخميس، بالجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.