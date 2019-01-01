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رئيس الزمالك وتركي آل الشيخ يعقدان مؤتمرًا صحفيًا

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مفاجآت سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر الصحفي للزمالك

يعقد مساء اليوم مؤتمر صحفي بمقر نادي الزمالك، في تمام الثامنة، بحضور رئيس النادي وتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز.

وكان آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق زيارته للزمالك اليوم الخميس، في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن رئيس الزمالك سيعقد مؤتمر صحفي في تمام الثامنة.

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ودعم آل الشيخ الزمالك في الكثير من الأحيان منها صفقتي حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمدير الفني كريستيان جروس.

ومن المنتظر أن يعلن الطرفين عن مفاجآت خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم.

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