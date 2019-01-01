رئيس الزمالك: الدوري المصري فاسد وسيتم إهداء الدوري للأهلي

رئيس الزمالك يهاجم حكم لقاء الجونة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

هاجم رئيس نادي الزمالك، الحكم محمود عاشور، الذي قام بتحكيم مباراة فريقه أمام الجونة، واتهمه بالفساد، بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء للفريق الأبيض -حسب تصريحاته-.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات لقناة "المحور": "أنا واثق من أن عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، سيترك الأهلي يفوز عليه في المباراة القادمة".

الأهلي يحتاج لتحقيق الفوز على المقاولون العرب، من أجل حسم لقب الدوري الممتاز، قبل مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك.

وتابع: "محمود عاشور، حكم مباراة الجونة فاسد، ولم يحتسب ركلتي جزاء للزمالك، خلال مباراة اليوم".

ضياع الدوري والزمالك مثل المنتخب - ردود أفعال بعد التعادل مع الجونة⚪️⚫️👇



🔗 https://t.co/l9P6Yo0t7v pic.twitter.com/fvjEhzVYb6 — جول مصر (@goaleg) July 21, 2019

وأردف: "لماذا كل هذا الغل من لاعبي الجونة؟ أحمل منتخب مسؤولية ما حدث، كنت أطالب بقيد حارس مرمى بدلًا من محمود جنش المصاب".

وواصل: "سيتركون الأهلي يفوز على المقاولون العرب، بتعيين حكم فاسد، وعماد النحاس سيقوم بتفويت المباراة، وسنشاهد مهزلة".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "طاهر محمد طاهر أفضل لاعب في مصر حاليًا لن يلعب، بالإضافة إلى انتقال أحمد علي إلى بيراميدز، هل يوجد مثل هذا الفساد؟".

جاء هذا بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما، بالجولة 33 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.