رئيس الزمالك : أتفقنا مع مدير فني ودياز هو من عرض نفسه علينا

الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء

ماجد جزر

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك استقرار الإدارة على اختير المدير الفني الجديد للفريق، ولكنه فضل عدم الكشف عن أسمه.

رئيس وصيف الدوري عقد مؤتمرًا صحفيًا في النادي منذ قليل قال فيه إن اللجنة اختارت اثنين مدربين، تم اختيار واحد منهم، لن يتم إعلان اسمه إلا عندما يصل إلى مصر لعدم تطفيشه.

مجلس إدارة الزمالك كان قد أسند مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت لطارق يحيى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي، وذلك لقيادة الأبيض في مواجهة ديكاداها الصومالي في دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار مرتضى إلى أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء لتدريب الفريق ونجله كتب هذا الكلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع المدرب على حصوله على 2 مليون دولار راتب سنوي وشهر قيمة الشرط الجزائي وعدد المساعدين، إلا أن المدير الفني تلقى اتصالات من أحد المحاربين للزمالك لتحذيره من التعامل مع الزمالك بداعي أن النادي لا يسدد مستحقات المدربين.

وأنهى رئيس الزمالك، أن النادي وضع مستحقات فيريرا في حسابه بالبنك في حين أن السويسري جروس المدير الفني السابق لم يحضر للنادي للحصول على مستحقاته قائلا: "فلوسه يحصل عليها في محكمة الأسرة".