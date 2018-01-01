رئيس الرجاء المغربي السابق: سنواجه النجم في نهائي مبكر لكأس زايد

الرجاء المغربي يواجه النجم الساحلي في ربع نهائي البطولة العربية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث عبدالسلام حنات، رئيس الرجاء المغربي السابق، عن مواجهة فريقه للنجم الساحلي التونسي، في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، مثل مباراة الهلال السعودي أمام الاتحاد السكندري المصري، والوصل الإماراتي أمام أهلي جدة السعودي، والنجم الساحلي التونسي أمام الرجاء المغربي والمريخ السوداني أمام مولودية الجزائر.

وقال حنات في تصريحات تلفزيونية عقب مراسم القرعة: "مواجهة النجم الساحلي التونسي، هي نهائي مبكر في البطولة العربية". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "كنت أتمنى أن نلعب مع فريق أخر غير النجم الساحلي في ربع نهائي كأس زايد، ولكننا وقعنا في ديربي مغاربي قوي".

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ويواجه الفائز من مباراة الهلال والاتحاد، الفائز من مواجهة الوصل وأهلي جدة، ويواجه الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والنجم الساحلي، الفائز من مواجهة المريخ السوداني ومولودية الجزائر.