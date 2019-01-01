رئيس الحزم : مكافآت خيالية للاعبي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر

لم يسبق للاعبين أن حصلوا عليها في مباريات سابقة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد عبد الله المقحم رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، أن مباراة فريقه المقبلة أمام نادي النصر لن تكون سهلة خاصة في ظل مواجهة متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد المقحم في تصريحاته لـ "الشرق الأوسط" أن إدارة الحزم حفزت اللاعبين بمكافآت خيالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي.

وأضاف رئيس الحزم تصريحاته : "المكافأة التي تم رصدها لم يسبق للاعبين أن حصلوا عليها في مباريات سابقة".

المقحم أكمل تصريحاته قائلاً : "البعض يقول إن المكافآت التي قُدمت للاعبين بعد الفوز على الهلال هي الأعلى، وهذا غير صحيح حيث رصدنا للاعبين مكافآت أكبر بعد فوزنا على الرائد، وستزداد المكافأة في مباراة القادسية الأخيرة".

النصر يقتنص ثلاثة نقاط من الوصل ويتأهل للدور القادم من دوري أبطال آسيا.. إليكم أبرز ما جاء في اللقاء 👇 pic.twitter.com/nKcW73J9UK — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 7, 2019

وأكمل المسؤول بنادي الحزم تصريحاته : "أعتقد أن مباراتنا المقبلة أمام النصر هي أصعب مباراة لنا، ومثلما هي مهمة لفريق النصر لتعزيز صدارته في الدوري فهي مهمة بالنسبة إلينا للنجاة من الهبوط"

وأنهى رئيس الحزم تصريحاته : "المواجهتان المتبقيتان أمام كلٍّ من النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين بمثابة النهائيات التي لا بد من تحقيق الفوز فيها إذا أردنا البقاء في دوري المحترفين".