رئيس الجزيرة يلمح لبقاء مبخوت

علي مبخوت محور حديث الجمهور الجزيري خلال الفترة الحالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طمأن محمد السويدي؛ رئيس مجلس إدارة شركة نادي الجزيرة الإماراتي، الجمهور بشأن مستقبل علي مبخوت؛ قائد ومهاجم الفريق، والذي أثيرت حوله عديد التقارير خلال الفترة الأخيرة.

عديد التقارير الصحفية الإماراتية والسعودية كانت قد أكدت أن اللاعب اقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة في حال تقديم الأخير عرض مقبول لإدارة النادي.

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ورد السويدي على هذه التقارير، بتغريدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كتب: "أكاديمية الجزيرة عمل إداري جميل، قدمت أسماء صغيرة في السن، كبيرة في العطاء الموسم الماضي؛ العطاس، خليفة، رمضان وغيرهم".

وأضاف: "أراهم كبار وهم يلعبون مع مبخوت ورفاقه الموسم القادم".

أكاديمية الجزيرة عمل اداري جميل ، قدمت اسماء صغيرة في السن كبيرة في العطاءالموسم الماضي ، العطاس ، خليفة ، رمضان وغيرهم . اراهم كبار وهم يلعبون مع مبخوت ورفاقة الموسم القادم . — محمد السويدي (@mohamedalsuwai1) June 10, 2019

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا تدرج في ناشئي الجزيرة حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2008.

وشارك مبخوت الموسم المنقضي في 19 مباراة بالدوري المحلي، سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع عشرة آخرين.