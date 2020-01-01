رئيس التعاون السعودي يكشف حقيقة رحيل تاوامبا

هل يرحل تاوامبا عن التعاون السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن حقيقة رحيل الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون السعودي عن فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الدوري السعودي تم تأجيله في الفترة الحالية خوفًا من تفشي فيروس كورونا بعد ضرب أكثر من بطولة في جميع أنحاء العالم خلال الأيام الأخيرة.

ورد محمد القاسم رئيس نادي التعاون السعودي، على أنباء رحيل تاوامبا عن التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه مع سكري القصيم.

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وقال القاسم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تاوا ولدنا وانسوه ياللي ودكم بوووه"، مشيرًا لتمسكه باستمرار تاوامبا.

تاوا ولدنا وانسوووووووووه ياللي ودكم بووووه pic.twitter.com/HyV0z7NVpD — محمد القاسم (@malqassm2) March 15, 2020

وسخر رئيس التعاون السعودي من أنباء رحيل تاوامبا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصًة وأن اللاعب من أهم عناصر الفريق.

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وأشارت تقارير أيضًا خلال الفترة الأخيرة أن التعاون فعّل عقد تجديد المهاجم الكاميروني خلال فترة خاصًة وأنه مهاجم قوي للغاية.