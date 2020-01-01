رئيس التعاون: أتشوق لمواجهة الهلال والنصر وسعيد بالأداء الآسيوي

محمد القاسم يتحدث عن موقف العليان والسواط وطلال العبسي.

عبر محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه فريقه خلال بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

التعاون حقق فوزين في أول مباراتين له ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، على الشارقة الإماراتي ثم الدحيل القطري.

القاسم قال خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية: "سعيد بأداء فريق التعاون خلال دوري أبطال آسيا، وأشكر اللاعبين، على ما قدموه".

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رئيس التعاون تابع: "هدفنا في مسابقة الدوري أن نحتل أحد المراكز الأربعة الأولى، وفي آسيا أن نقدم مستوى طيب يشرف الوطن، والتأهل إلى الدور الثاني".

وواصل: "لا أخاف من فريق الرائد، والبعض يتخوف من الإرهاق بسبب المشاركات الآسيوية، ولكن سنسعد جماهيرنا".

وأردف: "خلال الثلاثة أعوام القادمة، سيكون تفكيرنا منصب على تحقيق لقب الدوري السعودي، وأتطلع لزيادة المحترفين إلى 8 لاعبين، وأعتقد أن تقنية حكم الفيديو طورت من مستوى الدوري".

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واستطرد قائلًا: "أنتظر مباراتنا أمام الهلال والنصر بفارغ الصبر، ودائمًا ما نظهر بشكل أفضل خلال الدور الثاني من الدوري السعودي، ومتأكد من العودة بقوة".

وتحدث القاسم عن مستقبل عددًا من لاعبيه، حيث قال: "مد الله العليان والسواط يوجد أفضلية التجديد، وطلال العبسي تلقى أكبر عرض في تاريخ التعاون، ولكنه رفض لأنه يرغب في اللعب في صفوف الاتحاد".

وأشار رئيس التعاون إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يكفل حق ناديه في تجديد عقدي مد الله العليان والسواط، لأن حدث ذلك مع فريق إيطالي والفيفا نصفه.

واختتم محمد القاسم تصريحاته قائلًا: "لا يوجد أزمة مع نادي الهلال، ويوجد هناك تبادل منافع بين الناديين على سبيل إتمام صفقة انتقال العليان، والتعامل مع إدارة الهلال كان راقي".