النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رئيس الباطن: مستعدون لصحوة الاتحاد أمامنا

التعليقات()

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

شدد ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن، أنه متخوف من صحوة الاتحاد وأن يكون أول فوز للعميد أمامه في مباراة اليوم السبت.

ويواجه الاتحاد نظيره الباطن، ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم.

وقال الهويدي في تصريحات صحفية: "اتحاد جدة فريق قوي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستهان به حتى لو في المركز الأخير".

اختيارات المحررين

وأضاف: "الاتحاد قادر على تعديل وضعه في أي وقت بالموسم وأمام أي فريق، ولأننا مقتنعون بأن صحوته واردة في مباراتنا اليوم".

واختتم الهويدي تصريحاته بالتأكيد على الرغم من تخوفهم من صحوة الاتحاد إلا أنهم أعدوا نفسهم جيدًا للمواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية.

إقرأ أيضًا - تقارير - بيبي يقترب من اتحاد جدة السعودي

ويتذيل اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي بعد عجزه في تحقيق أي فوز حتى الأن بعد مرور 12 جولة من منافسات الدوري السعودي.

الموضوع التالي:
مولر يدخل التاريخ مع بايرن في مواجهة هانوفر
الموضوع التالي:
النصر الإماراتي يتعاقد مع المدرب الإسباني بينات سان خوسيه
الموضوع التالي:
حكام من أوروبا لمباريات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي
الموضوع التالي:
هدف جيسوس يعيد له الحياة في الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
مورينيو: أحب مباريات ليفربول ولا أزال أمتلك الشغف
إغلاق