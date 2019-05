رئيس الاتحاد يكشف تفاصيل هديته للملك سلمان في نهائي الكأس

تشرفت في نهائي كأس #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بتقديم هدية لجلالته عبارة عن صورة الملك سلمان في عام ١٣٩١ هـ قدمها لوالدي رحمة الله عليه كتب فيها: "لأخي وصديقي هشام لا ليذكرني فنحن نذكر بعض دائما ، بل لنكون دائما مع بعض، وإن لم أكن أنا فلتكن صورتي (أخيك سلمان)" نعم الأب أنت، ونعم الصديق، ونعم الحاكم كم تمنيت أن أستلم الكأس من يديك يا سيدي لتعم السعادة في قلوب جماهير #العميد ولكن قدر الله وما شاء فعل #الاتحاد #انا_الاتحاد

A post shared by Loay Nazer لؤي هشام ناظر (@loaynazer) on May 4, 2019 at 12:35am PDT