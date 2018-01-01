رئيس الاتحاد يعلق على الانتصار الأول لفريقه

لؤي الناظر يؤكد على فريقه يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل العودة مرة أخرى لوضعه الطبيعي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى لؤي الناظر رئيس نادي اتحاد جدة سعادته البالغة، بتحقيق أول فوز له هذا الموسم، على حساب الباطن بالدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد حقق الفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الناظر قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد: "حققنا فوز ثمين في توقيت مهم جدًا، واستطعنا استثمار المسؤولية والروح القتالية، لعودة النمور".

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رئيس الاتحاد تابع "مازال المشوار طويلًا، ويحتاج إلى وقوف الجميع، من أجل عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي".

لؤي الناظر اختتم تصريحاته موجهًا الشكر إلى الجماهير، حيث قال "شكرًا لجماهير العميد على حضورهم وتشجيعهم المؤثر".

الفوز على الباطن هو الأول للاتحاد هذا الموسم، حيث رفع رصيده للنقطة السادسة، في المركز الأخير بترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.