رئيس الاتحاد: نواف المقيرن تكفل بتكاليف صفقة رودريجيز

نواف المقيرن رئيس الاتحاد السابق سيتكفل بتكاليف الصفقة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد لؤي ناظر، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، على أن نواف المقيرن، رئيس النادي السابق، هو من تحمل تكاليف صفقة انضمام اللاعب جاري رودريجيز من جلطة سراي التركي.

الاتحاد أعلن عن ضم جاري رودريجيز من صفوف جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

لؤي ناظر نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها التالي:

"أتصل بي قبل قليل أخي وصديقي نواف المقيرن، وبلغني أنه سيتكفل بجميع تكاليف صفقة اللاعب جاري رودريجيز التي أعلنا عنها هذا المساء".

وتابع: "لا عدمناك أخي نواف ذخراً للعميد، العائلة الإتحادية تتكاتف من أجل الاتحاد".

أتصل بي قبل قليل أخي وصديقي @NawafAlmugairen وبلغني أنه سيتكفل بجميع تكاليف صفقة اللاعب جاري رودريجيز التي أعلنا عنها هذا المساء



لا عدمناك أخي نواف ذخراً للعميد..



العائلة الإتحادية تتكاتف #من_اجل_الاتحاد — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) ٦ يناير ٢٠١٩

الاتحاد تعاقد مع رودريجيز، من أجل تدعيم صفوف الفريق، بهدف إنقاذ الفريق من الهبوط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.