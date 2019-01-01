رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يقدم التهنئة لنادي الهلال

الهلال حصل على المركز الرابع في مونديال الأندية

هنأ ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، فريق الهلال بعد الحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

الهلال أهدر فرصة التتويج بالمركز الثالث في ترتيب كأس العالم للأندية المقامة في قطر، لصالح مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

الهلال حاول حسم المباراة في الوقت الأصلي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الهلال ومونتيري المكسيكي بهدفين لكل فريق، ولكنه أهدر أكثر من فرصة.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا لتهنئة الهلال على ما قدمه خلال البطولة، وأشاد بالمستويات التي ظهر عليها لاعبو الهلال في الفترة الأخيرة.

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل يهنئ نادي الهلال بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال مشاركتهم في كأس العالم للأندية. pic.twitter.com/F840giXgjO — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 21, 2019

وكان الهلال قد واجه مونتيري في لقاء تحديد المركز الثالث، بعد خسارته نصف النهائي أمام فلامنجو البرازيلي والذي سيواجه ليفربول في نهائي الكأس.