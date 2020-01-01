رئيس الاتحاد الإيطالي: الدوري قد يكون بحضور جماهيري قبل نهاية الموسم

متى نرى الجمهور الإيطالي في المدرجات؟

أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، إمكانية فتح المدرجات للجمهور قبل انتهاء الموسم الجاري بنسبة حضور لن تتجاوز 25%.

الدوري الإيطالي عاد يوم 20 يونيو الماضي دون حضور جماهيري وذلك بسبب وباء كورونا الذي أدى إلى إيقاف المسابقة في مارس الماضي.

وتخطط إسبانيا لإعادة الجماهير بنسبة حضور 30% فقط خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء الموسم الحالي.

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وقال جرافينا في تصريحات لـ "Avvenire": "نحن نعمل على عودة الجماهير إلى المدرجات خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يمكن زيادة النسبة لأكثر من 25% بسبب صعوبة الأمر. المشكلة حاليًا تتعلق فقط بالجوانب الإدارية".

وتابع: "نحن على أتم استعداد للعمل مع الجهات الحكومية لأجل اتباع جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الحضور الجماهيري وعدم رؤية المدرجات خاوية مرة أخرى".

نادي إسبانيول الإسباني أول من قدّم طلبًا رسميًا يرغب في عودة 30% من الجماهير إلى المدرجات خلال الفترة المتبقية من الموسم لأجل تكافؤ الفرص، على أن يتواجد نحو 15 ألف متفرج فقط.

عدد من الدوريات الأوروبية المختلفة أعادت الجمهور إلى المدرجات مع احترام مبدأ التباعد الاجتماعي ومنها الدوري الدنماركي.