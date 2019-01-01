رئيس الاتحاد الإيطالي: الحلم أصبح حقيقة
عبر رئيس الاتحاد الإيطالي جابرييل جرافينا عن سعادته، بعودة ما وصفه "حماس الجماهير"، بعد التغلب على اليونان بهدفين نظيفين والتأهل لليورو بشكل رسمي قبل انتهاء مشوار التصفيات بثلاث مباريات.
وقال جرافينا في حديثه مع شبكة "راي" الإيطالية بعد المباراة "هذا هو الحلم الذي أصبح حقيقية، وحقًا كانت لحظة رائعة".
وأضاف "كانت المرة الأولى التي يزور فيها الفريق بأكمله وطاقم الموظفين مستشفى الأطفال، وأيضًا كانت المرة الأولى التي يستضيف فيها ملعب الأولمبيكو هذا الكم الهائل من الجماهير، كما أنها المرة الأولى التي نتأهل خلالها لليورو بعد سبع مباريات".
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وختم حديثه " الشيء الأكثر أهمية هو أن الناس قد أعادوا اكتشاف حماسهم للمنتخب، ونحن بالتأكيد على الطريق الصحيح، واستعدنا الكثير مما فقدناه في السنوات الأخيرة".
هذا هو جول— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019
هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54
وجاء هذا التأهل ليعوض الجماهير خيبة أمل التأهل لكأس العالم 2018، للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود.