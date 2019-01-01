رئيس الاتحاد الإيطالي: استدعاء بالوتيلي للمنتخب ستكون رسالة قوية للعالم

هل تضرب عودة بالوتيلي للمنتخب الإيطالي سهمًا في قلب العنصرية؟

قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن عودة ماريو بالوتيلي إلى منتخب الأتزوري من جديد ستكون رسالة قوية للعالم.

وكان روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب الإيطاللي قد فكر في وقت قريب في استدعاء ماريو بالوتيلي إلى المنتخب بعد أدائه المميز مع فريقه الجديد بريشيا.

وفي الوقت الذي يستمر فيه الأداء التصاعدي لبالوتيلي، تستمر صيحات العنصرية في حقه وحق العديد من أصحاب البشرة السمراء في الدوري الإيطالي.

وبخصوص ذلك، قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن عودة ماريو بالوتيلي من جديد إلى المنتخب ستمثل رسالة قوية في وجه العنصرية بالنسبة للعالم كله.

وأضاف: "أعتقد أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بصدد إصدار بيان جريء بخصوص العنصرية، واستدعاء بالوتيلي إلى المنتخب سيكون إضافة لهذا البيان"

وتابع: "ماريو يعرف جيدًا ما عليه فعله، وبالنظر إلى شخصيته الحساسة فإنه سيتخذ كل الاعتبارات اللازمة، هو إيطالي وأنا معه طوال الطريق، لقد أظهر أن لديه مستوى جيد ويستحق العودة إلى الواجهة من جديد"

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يذكر أن ماريو بالوتيلي قد أبدى استياءه من جديد من عنصرية جماهير هيلاس فيرونا في حقه في المواجهة الأخيرة بين بريشيا وفيرونا في الدوري الإيطالي.