رئيس الاتحاد الإماراتي يدافع عن زاكيروني ويشيد بالعرب في كأس آسيا

تحدث أيضاً عن غياب عموري وتأثيره على منتخب الإمارات خلال البطولة

أشاد مروان بن غليطة رئيس الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالمستوى الذي ظهرت عليه الفرق العربية بكأس الأمم الآسيوية 2019.

دور المجموعات من البطولة المقامة بالإمارات، شهد مستوى مميز لمعظم العرب، بتأهل 7 منتخبات منهم لدور الـ16.

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وقال بن غليطة في تصريحات صحفية:"الأسماء اللامعة في آسيا كلها تأهلت ولا يوجد أي مفاجآت، ولكن هناك بعض الفرق فاجئتنا بمستواها المميز".

وأضاف:"ما لفت انتباهي المنتخب الأردني الذي تصدر مجموعته بأسلوبه الإيطالي، وكذلك سوريا حيث ودعت البطولة ولكن بأداء طيب".

وتابع:"المنتخب العماني ظهر بصورة جيدة، ونعول على الجماهير بالتواجد في المباريات القادمة من جميع الجاليات".

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💢جمعوا 7 نقاط

🥅شباك الحوت لا تزال نظيفة



المباراة القادمة في دور الـ 16 أمام فيتنام 🇻🇳 الذي تأهل ثالثًا من مجموعة العراق وإيران pic.twitter.com/kovkrRSyCj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

وأما عن الإمارات:"وضعنا هدفاً بتصدر المجموعة والتأهل للدور الثاني، الآن مراحل خروج المغلوب لها حسابات واستراتيجيات أخرى".

وعن زاكيروني مدرب الفريق: الجميع الآن يحلل وينقد كل شيء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، نحن نعرفه جيداً وهو اختار تفصيل المباريات بحسب الإمكانيات المتاحة".

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غياب عمر عبد الرحمن:"غيابه جعل الفريق مضطراً لتغيير طريقته، المهمة الآن ليست سهلة وبحاجة لتكاتف الجميع".

يُذكر أن الإمارات تصدرت المجموعة الأولى بالبطولة، وتستعد لمواجهة قيرغيزستان بدور الـ16 الإثنين القادم.