رئيس الاتحاد الإفريقي: لم نحسم موقف كأس الأمم ونصف نهائي دوري الأبطال

موقف غامض لكأس الأمم الإفريقية ودوري الأبطال

تحدث أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مصير كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وضرب فيروس كورونا بطولات كرة القدم في جميع أنحاء العالم، مما يستمر عائقًا أمام هذه الفاعليات خلال الأشهر المقبلة في حالة عدم انحساره.

وأكد أحمد أحمد خلال تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، بأنه حتى وقتنا هذا لم يحسم الاتحاد الإفريقي موقف بطولة أمم إفريقيا ونصف نهائي دوري الأبطال.

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وقال رئيس الاتحاد الإفريقي في تصريحات لصحيفة "لو موند" الفرنسية: "قمنا بتأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بسبب صعوبة إقامتها بعد توقف الطيران في عدد من الدول".

وأضاف أحمد: "من المبكر الحديث عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مازالت المباريات في شهر يونيو المقبل فننتظر ما سيحدث".

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وتابع رئيس الاتحاد الإفريقي: "من المبكر أيضًا الحديث عن كأس الأمم الإفريقية 2021، مازال الوقت أمامنا ولن نقيم كأس الأمم للمحليين في يونيو أو يوليو بسبب الطقس".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن تأجيل مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.