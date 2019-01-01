رئيس الاتحاد الأوروبي: نحتاج المزيد من الجهد لمواجهة العنصرية

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعترف بالتقصير تجاه محاربة العنصرية

اعترف ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المؤسسات المسؤولة عن اللعبة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل محاربة انتشار ظاهرة العنصرية في الملاعب.

وتعددت حوادث العنصرية في الملاعب خلال الفترة الأخيرة في أكثر من بلد أوروبي، وخصوصًا في إيطاليا التي تواصل فيها الظاهرة التوحش خلال العامين الأخيرين.

وحول ذلك، قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن اليويفا يحتاج بذل جهد أكبر والبحث عن حلول أخرى من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

وأضاف: "لطالما كانت العنصرية مشكلة في كرة القدم، لكن القضية أصحبت أكثر تكرارًا وتأثيرًا خلال الفترة الأخيرة وهذا مضر بسمعة اللعبة وبالإنسانية بوجه عام"

وتابع: "في إيطاليا تعرض العديد من اللاعبين للهتافات العنصرية، كان أبرزهم روميلو لوكاكو وماريو بالوتيلي، وفي حالة ماريو مثلًا لم يتوقف الأمر عند المشكعين بل أن رئيس ناديه شارك في ذلك"

وأردف: "اليويفا لم تستطع ابتكار حلول فعالة للقضاء على الهتافات العنصرية، ولكن في نفس الوقت لا نمتلك عصا سحرية للتعامل مع ظاهرة منتشرة بهذا الشكل"

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يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحاول من خلال الحملات والقوانين المختلفة مواجهة انتشار ظاهرة العنصرية والظواهر السلبية في ملاعب كرة القدم.