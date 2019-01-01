رئيس الاتحاد الآسيوي يبدي سعادته بقوة انطلاقة كأس آسيا

الشيخ سلمان يعلق على قوة المنافسة في كأس أمم آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، سعادته البالغة بالانطلاقة القوية لبطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تقام في دولة الإمارات.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تنتهي الأول من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سلمان آل خليفة البطولة جسدت التلاحم الآسيوي الكروي، ورفعت شعار آسيا موحدة.

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سعيد بالانطلاقة القوية لـ #كأس_اسيا pic.twitter.com/7X0kRH7Wqe — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 11, 2019

وتشهد بطولة كأس أمم آسيا منافسة شديدة بين 24 منتخبًا، يسعون للتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة.

ويتواجد الشيخ سلمان بن إبراهيم في الإمارات، من أجل حضور فاعليات بطولة كأس أمم آسيا 2019 التي ستنتهي فبراير المقبل.