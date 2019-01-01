رئيس الأهلي يتفق شفويًا مع فوساتي الاستمرار موسمًا آخر

استمرار فوساتي مرتبط باستمرار عبد الله بترجي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اتفقت إدارة النادي الأهلي، مع الأوروجوياني فوساتي، المدير الفني للفريق، على الاستمرار لمدة موسم آخر بشكل شفوي.

فوساتي تولى مهمة تدريب الأهلي، بعد قرار إدارة النادي بتوجيه الشكر إلى الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني السابق للفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن عبد الله البترجي رئيس الأهلي، اتفق شفهيًا مع المدرب الأوروجوياني، على الاستمرار لمدة موسم آخر.

ساهم الأسد جوميز🦁 في تسجيل 20 هدف خلال الموسم الحالي أكثر من أي لاعب أخر

⚽️ سجل 15 هدفاً في الدوري

🅰️صنع 5 أهداف اخريين

وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب حتى الآن 👌 pic.twitter.com/PBGqTVq3N2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 10, 2019

الاتفاق الشفوي بين رئيس الأهلي والمدرب الأوروجوياني، على أن يحصل على نفس راتب العقد الحالي، حال استمرار البترجي في منصبه.

عبد الله البترجي رفض توقيع عقدًا طويل الأمد مع فوساتي، بسبب عدم ضمان استمراره رئيسًا للأهلي تلك المدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.