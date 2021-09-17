رئيس الأهلي في رسالة للجماهير: راعوا ظروف النادي وديونه، واصبروا

الأهلي لم يفز حتى الآن في الدوري السعودي

لم يختف ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي عقب انتقادات الجماهير الكبيرة إثر تعادل الفريق أمام الفتح في خامس جولات الدوري السعودي، وهو التعادل الخامس له في الموسم، بل ظهر ووجه رسالة للجماهير عبر حسابه الرسمي على تويتر.

الأهلي لعب 5 مباريات في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تعادل بها جميعًا، وآخرها أمام الفتح اليوم في جدة 1-1، وقد سجل خلال تلك المباريات 6 أهداف منهم اثنين من نقطة الجزاء.

ماذا قال رئيس الأهلي للجماهير؟

النفيعي غرد بعدة تغريدات أكد خلالها أنه يتحمل النقد ولن يخجل أبدًا من الظهور أمام الجمهور ومراجعة عمل الإدارة معه، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع كذلك عن اتخاذ أي قرار لتصحيح المسار.

وقد طلب من الجماهير الأهلاوية الصبر ومراعاة ظروف النادي وديونه التي لم تُسدد حتى الآن، وطالبهم بالصبر ومنح الفرص الوقت الكافي لاكتساب الثقة خاصة اللاعبين الشباب.

إذ كتب "غير راضين عن الأداء أو النتائج ونعتذر لجمهورنا الغالي، الجميع يعلم أن العمل يحتاج للوقت والوقت والوقت .. لن نتوقف عن التصحيح والإصلاح".

أضاف "عودة الفريق تحتاج للوقت وزرع الثقة في اللاعبين خصوصًا الشباب منهم لأنهم المستقبل، ماني راضي نهائيًا، لكن عمل أربع سنوات يحتاج التوازن والهدوء والصبر، لكن هذا لا يعفينا من التصحيح وإحداث التغيير المفيد".

عودة الفريق تحتاج للوقت وزرع الثقة في اللاعبين خصوصاً الشباب منهم لأنهم المستقبل ،

ماني راضي نهائياً ، لكن عمل أربع سنوات يحتاج التوازن والهدوء والصبر ،

لكن هذا لا يعفينا من التصحيح وإحداث التغيير المفيد .. — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) September 17, 2021

"راعوا ظروف النادي التي وجدناها ( وديونه الكبيره جدًا التي ننتظر حلها للآن )".

لن أخجل عن الظهور امام جمهورنا وتقبل النقد ولن انزوي يوماً عن منافشة عملي وعمل إدارتي مع جمهورنا ولن نتراجع خطوة عن تصحيح أي خطوة نراها تؤثر في مسيرة الفريق …

والوقت كفيل ببناء فريق يبيّض الوجه وينافس .. عطونا وقتنا وبس — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) September 17, 2021

وأتم في آخر تغريداته "لن أخجل عن الظهور أمام جمهورنا وتقبل النقد ولن أنزوي يومًا عن منافشة عملي وعمل إدارتي مع جمهورنا ولن نتراجع خطوة عن تصحيح أي خطوة نراها تؤثر في مسيرة الفريق … والوقت كفيل ببناء فريق يبيّض الوجه وينافس .. عطونا وقتنا وبس".

النفيعي .. مسيرة ممتازة في إدارة الأهلي

فاز النفيعي بمنصب رئيس النادي الأهلي في مايو الماضي خلال الانتخابات التي جرت بعد استقالة عبد الإله مؤمنة، وقد تسلم النادي وسط ديون تُقدر بـ124 مليون ريال سعودي حرمته الحصول على شهادة الكفاءة المالية في يونيو الماضي.

النفيعي قام بنجاحات كبيرة خلال فترته القصيرة مع الأهلي، إذ نجح في تسديد جزء من الديون وجدولة الجزء الأكبر ليحصل على شهادة الكفاءة المالية في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المحددة من وزارة الرياضة السعودية مما مكنه من قيد اللاعبين الجدد في قائمته للموسم الجاري.

النفيعي لم يتوقف هنا، بل قام بسوق انتقالات نال إعجاب الجميع وصفقت له الجماهير، إذ تعاقد مع باولينيو ودانكلير وفيليب براداريتش والحسن نداو وإزجان أليوسكي، وحاول ضم أنسيلمو من الوحدة لكن الخلاف حول التفاصيل المالية حال دون ذلك وحول مسار اللاعب للنصر.

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