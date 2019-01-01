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رئيس الأهلي: تيسير الجاسم سيعود من الوحدة

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عبد الله البترجي أعلن عن عدم استمرار مهند عسيري مهاجم الأهلي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف عبد الله البترجي، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن عودة تيسير الجاسم لاعب الوحدة الحالي، لصفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تيسير الجاسم انتقل للوحدة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليعود قبل استكمال إعارته.

البترجي قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "تيسير الجاسم سيعود من أجل إكمال النقص المجود في خط وسط الفريق".

رئيس الأهلي تابع: "نحن نحتاج للاعب يمتلك مواصفات القيادة مثل تيسير الجاسم، والصفقة لم تحسم نهائيًا حتى الآن ولكنها اقتربت".

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عبد الله البترجي أكد على أن الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للأهلي، استقر على الاستغناء عن خدمات المهاجم مهند عسيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

رئيس الأهلي اختتم حديثه قائلًا: "استمرار مهند عسيري مع الفريق أصبح مستحيلًا، وفي حالة تلقينا عروضًا له سنعلن عن الاستغناء عنه".

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