رئيس اتحاد جدة يوجه رسالة إلى الجماهير قبل لقاء ضمك

اتحاد جدة يواجه ضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق بعد استقبالهم للاعبين بشكل كبير خلال تواجدهم في منطقة عسير.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره ضمك، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "المحالة".

وشكر الحائلي جماهير الاتحاد على استقبالهم للاعبين في منطقة عسير، وأكد لهم أن اللاعبين سيبذلوا جهدًا كبيرًا لإسعادهم بنقاط اللقاء.

وقال رئيس اتحاد جدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " جماهير الإتحاد في منطقة عسير: استقبالكم المميز وحضوركم الكبير وانتظاركم لفترة طويلة في المطار، رسالة تحفيز مؤثرة ومهمة للاعبين لإسعادكم بإذن الله بنقاط المباراة".

وأضاف الحائلي: "ولا أنسى شكر مجلس جمهور الاتحاد في المنطقة على روعة التنظيم".

جماهير الإتحاد في منطقة عسير:

إستقبالكم المميز وحضوركم الكبير وإنتظاركم لفترة طويلة في المطار, رسالة تحفيز مؤثرة ومهمة للاعبين لإسعادكم بإذن الله بنقاط المباراة.

ولا أنسى شكر مجلس جمهور الإتحاد في المنطقة على روعة التنظيم. pic.twitter.com/XAnqp1sLvV — أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) September 12, 2019

ويسعى الاتحاد للحفاظ على الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمباراة الثالثة على التوالي، بعد الفوز على الرائد في مباراة الجولة الأولى، حيث تأجل له لقاء الجولة الثانية أمام التعاون.