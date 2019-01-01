رئيس اتحاد جدة يشرف على نقل الجماهير لنهائي كأس الملك

العميد في انتظار مواجهة الحسم أمام التعاون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص لؤي ناظر؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، على التواجد في مقر تسجيل الجماهير، التي ستؤازر العميد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

العميد من المقرر أن يلاقي التعاون بعد غدٍ الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، لحسم بطل كأس الملك للموسم الجاري.

إدارة الاتحاد تُحفز الجماهير على حضور مباراة نهائي كأس خادم الحرمين

ورافق ناظر خلال اطمئنانه على تحضيرات نقل جمهور النمور إلى الرياض، نائبه حمد الصنيع، والأمين العام للنادي سعيد باوزير، وعضو مجلس الإدارة عبد الله كبوها.

وثمن رئيس مجلس إدارة النادي الجداوي حرص الجماهير على الانتقال خلف الفريق، لمؤازرته ودعمه في مهمته.

يذكر أن العميد تأهل إلى النهائي على حساب النصر بالتغلب عليه برباعية مقابل هدفين.

بينما صعد التعاون على حساب الهلال بهزيمته بخماسية نظيفة، في نصف النهائي.